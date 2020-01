MENJELANG sambutan Tahun Baru Cina (TBC) yang akan tiba tidak lama lagi, Ketua Menteri, Adly Zahari telah mengeluarkan video ‘Selamat Tahun Baru Cina 2020’ bertemakan sukan wushu di Facebook rasminya, AdlyZahariOfficial pada 17 Januari lepas.

Menariknya, video berdurasi 3 minit 28 saat itu turut memperkenalkan Adly bersama sembilan atlet wushu Melaka yang telah mengharumkan nama negeri dan negara di peringkat tempatan serta antarabangsa.

Keunikan video tersebut turut mendapat perhatian netizen apabila berjaya menarik 179,000 views serta lebih 2,000 perkongsian (shares).

Rata-rata netizen memberi komen positif yang mana mereka teruja dengan video tersebut.

Salah seorang pengguna Facebook yang menggunakan nama akaun Joshua Anantham menyatakan rasa kagumnya dengan video itu.

“Saya terkagum. Bangga sebagai rakyat Malaysia. Kami pelbagai tetapi kami satu. Ayuh maju bersama,” katanya.

Bagi Tony Khoo, menggambarkan video tersebut memberi mesej perpaduan dan terus maju ke hadapan pada tahun 2020 ini.

“We are all united as one and united we move to 2020 with hope. Thank you YAB for leading us.

“You will never walk alone, we are with you, YAB,” katanya.

Mohd Shahrin pula mengucapkan tahniah kepada Adly dan melaungkan Melaka/Malaysia boleh.

“Tahniah YAB CM Melaka, Melaka n Msia boleh,” ucapnya.

David Lee pula bersetuju dengan mesej yang dibawakan dalam video itu dan menyifatkan inilah semangat yang diperlukan dalam memperkukuhkan perpaduan dalam negara ini secara harmoni.

“Yes! This is the spirit we all need to united all races in Malaysia with harmony,” jelasnya.