PUTRAJAYA 20 Feb. – Produktiviti buruh Malaysia yang diukur sebagai nilai ditambah per jam bekerja, meningkat 1.5 peratus pada suku keempat 2019, kata Ketua Perangkawan Jabatan Perangkaan Malaysia Datuk Seri Dr Mohd Uzir Mahidin.

Beliau berkata ekonomi Malaysia tumbuh 3.6 peratus pada suku tahun tersebut (suku tahun ketiga (ST3) 2019: 4.4 peratus) manakala jam bekerja meningkat 2.1 peratus selepas mencatatkan peningkatan 1.7 peratus pada suku tahun sebelumnya.

Katanya dari segi nilai produktiviti buruh, nilai ditambah per jam bekerja pada suku keempat 2019 adalah RM42 per jam (ST3 2019: RM41) manakala nilai ditambah per pekerja ialah RM24,247 per pekerja (ST3 2019: RM23,752).

“Secara keseluruhannya, pada 2019, produktiviti buruh Malaysia mengikut nilai ditambah per jam bekerja meningkat 2.2 peratus (2018: 3.4 peratus) dengan nilai produktiviti buruh sebanyak RM41 per jam (2018: RM40).

“Sementara itu, pertumbuhan produktiviti buruh mengikut nilai ditambah per pekerja kekal pada 2.2 peratus (2018: 2.2 peratus) dengan nilai RM93,909 per pekerja (2018: RM91,932),” katanya dalam kenyataan hari ini.

Mohd Uzir berkata produktiviti buruh mengikut jam bekerja bagi sektor pertanian mencatatkan pertumbuhan negatif 5.8 peratus pada suku keempat 2019 (ST3 2019: 1.8 peratus).

“Secara keseluruhan pada 2019, produktiviti buruh sektor pertanian mengikut nilai ditambah per jam bekerja meningkat 0.2 peratus (2018: 0.6 peratus) dengan nilai RM26 per jam (2018: RM26) manakala produktiviti buruh mengikut nilai ditambah per pekerja mencatatkan pertumbuhan 0.2 peratus (2018: -0.2 peratus) dengan nilai produktiviti buruh RM54,072 per pekerja (2018: RM53,949),” katanya.

Beliau berkata sektor perlombongan dan pengkuarian mencatatkan kejatuhan yang lebih kecil sebanyak 0.3 peratus (ST3 2019: -3.4 peratus) bagi produktiviti buruh mengikut jam bekerja.

“Bagi 2019, pertumbuhan tahunan produktiviti buruh berdasarkan nilai ditambah per jam bekerja menguncup 1.2 peratus (2018: 2.9 peratus) dengan nilai produktiviti buruh RM549 per jam (2018: 556) manakala pertumbuhan produktiviti buruh berdasarkan nilai ditambah per pekerja merosot 1.1 peratus (2018: -6.7 peratus) dengan nilai RM1,346,030 per pekerja (2018: RM1,361,470),” katanya.

Katanya pertumbuhan produktiviti buruh iaitu nilai ditambah per jam bekerja bagi sektor pembuatan tumbuh sederhana 1.2 peratus berbanding suku tahun ketiga 2019 sebanyak 2.9 peratus.

Beliau berkata produktiviti buruh mengikut jam bekerja sektor pembinaan meningkat 4.3 peratus pada suku keempat 2019 (ST3 2019: 1.6 peratus) manakala sektor perkhidmatan mencatatkan pertumbuhan produktiviti buruh berdasarkan nilai ditambah per jam bekerja 2.5 peratus (ST3 2019: 2.9 peratus).

— BERNAMA