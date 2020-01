PKNM Energy lancar Program Persijilan Profesional

Menepati visi dan misi PKNM Energy untuk membantu dan membangunkan anak-anak negeri Melaka

AYER KEROH – PKNM Energy kini giat merancang dan menjalankan program Persijilan Profesional melalui kempen ‘Sistematik Tunggak kepada Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan’.

Program Persijilan Profesional tersebut terdiri daripada pensijilan antarabangsa yang ditawarkan seperti ‘Certificate in Basic Engineering’ oleh ‘City & Guilds Institute of London’, ‘Certificate in Plant Maintenance’ (City & Guilds Institute of London) dan ‘International Health and Safety Passport’ diiktiraf oleh Engineering Construction Industry Training Board (ECITB), United Kingdom.

Program ini menepati visi dan misi PKNM Energy untuk membantu dan membangunkan anak-anak negeri Melaka.

Seramai 24 calon yang telah melepasi saringan dan piawaian yang ditetapkan selain turut menjalani sesi temuduga yang diadakan di Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka (PKNM) pada 9 Januari lepas.

Calon yang berjaya melalui sesi temuduga tersebut kemudiannya akan menjalani sesi latihan dan praktikal selama 5 bulan.

Program ini juga merupakan usahasama di antara PKNM Energy dan Serba Dinamik dalam usaha membantu calon-calon dengan nilai tambah di dalam kepakaran dan skil, selain dari pelajaran formal yang sedia ada.

Semoga niat murni melalui usahasama ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat buat rakyat Negeri Melaka malah akan berkembang untuk seluruh Malaysia.