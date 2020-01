‘Kalau dia mahukan duit dia, dia kena minta maaf’ – Presiden MUSA

Harap dapat selesaikan secara baik

“KALAU dia mahukan duit dia, dia kena minta maaf,” kata Presiden Persatuan Bolasepak Melaka United (MUSA), Damian Yeo Shen Li mengenai responnya terhadap bekas kapten pasukan Melaka United (MU) Mohd Shukor Adan yang menfailkan afidavit terhadap persatuan mengenai tuntutan gaji musim lepas.

Jelas Shen Li, pemain berusia 40 tahun itu sepatutnya berjumpanya atau Timbalan Presiden MUSA, Datuk Wira Mohd Yusoff Mahadi atau Setiausaha Agung MUSA, Farhan Ibrahim terlebih dahulu sebelum membuat keputusan melulu.

“Memang dia ada hak, saya tidak nafikan, tetapi ia akan melambatkan pembayaran gaji kepadanya.

“Kita mungkin akan bayar habis tunggakan musim 2019 pada 15 Januari depan atau sekurangnya-kurangnya sebelum Februari 2019.

“Tetapi, bila dia telah failkan afidavit, saya kena jawab dalam tempoh 14 hari dan dia pula kena melakukan perkara sama kemudian yang saya jangkakan akan berpanjangan hingga saingan Liga Perdana 2020 tamat.

“Cara mudah adalah dia tarik semula kes dan mohon maaf kepada persatuan, sebab itu saya cakap jika dia mahu bermain dengan api, saya akan berikan dia api (Shukor Adan, if you are playing with fire than I shall give you fire),” katanya ketika dihubungi sebentar tadi.

Mengulas lanjut, Shen Li juga melabelkan tindakan pemain Kuala Lumpur itu sebagai tidak adil.

“Kena faham, bukan kita tak mahu bayar, tetapi ia mengambil masa.

“Pelbagai kata diberikan kepada saya termasuk hanya ‘bising’ di media sosial, ‘so what’, kamu hanya Shukor Adan yang dah berumur 40 tahun, anak Melaka tetapi bila umur hampir mencecah 40 tahun baru datang ke Melaka, ia tidak adil,” katanya.

Shen Li turut mengakui agak emosi dengan tindakan Mohd Shukor, namun jelasnya, langkah bekas pemain pertahanan itu telah membuatkan beberapa pemain import yang sedang dirunding menarik diri serta menjejaskan kelab.

“Mesti lari, saya tidak akan bagitahu siapa, tetapi antaranya ialah bekas pemain Everton, Victor Anichebe yang sedang kita runding.

“Walaupun agak mahal, terus terang saya cakap ia berada dalam bajet MUSA, kerana kita tidak mengambil pemain import kelima, jadi bajetnya dapat kita tumpukan terhadapnya.

“Sekarang, MUSA terpaksa mendapatkan pemain import lain,” jelasnya.

Mohd Shukor semalam dilaporkan menuntut haknya sebagai pemain kepada Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM), selain mendakwa kenyataannya sebelum ini untuk menuntut hak dipertikaikan.