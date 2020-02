MELAKA United (MU) telah melancarkan jersi baharu dengan menjadikan tiga warna iaitu hijau, hitam emas, dan putih merah sebagai warna rasmi bagi saingan Liga Malaysia 2020.

Dalam majlis pelancaran dan pengenalan pemain bertempat di Mahkota Parade sebentar tadi, MU telah mengembalikan warna keramat hijau sebagai warna jersi utama (home), sementara jersi kedua ialah hitam emas dan jersi ketiga, putih merah.

Menurut Presiden Persatuan Bola Sepak Melaka United (MUSA), Damian Yeo Shen Li, pemilihan warna hijau sebagai jersi home bagi saingan kali ini adalah hasil daripada perbincangan dengan penyokong yang mahukan hijau dikembalikan sebagai warna rasmi dan bukannya putih seperti musim lalu.

“Mendengar komen dan ulasan penyokong, kita kembalikan warna hijau. Anda boleh lihat ada banyak warna hijau berlainan kita gabungkan sekali dalam jersi home dan itu telah menjadikannya lebih menarik.

“Bagi saya, jersi kita kali ini adalah yang terbaik dan tercantik di Malaysia dan saya sangat berpuas hati,” katanya di sidang media selepas pelancaran.

Menariknya, majlis perasmian pelancaran jersi baharu yang disempurnakan oleh Ketua Menteri, Adly Zahari itu telah dilancarkan pada jam 2.22 petang (22.2.2020).

Ditanya mengenai simbolik nombor 2 itu, Damian secara berseloroh berkata, ia memberi petanda bahawa Melaka menyasarkan tidak kurang daripada nombor 2 (nothing less than nombor 2).

“Ia satu sasaran yang realistik sebenarnya. Tapi apa pun, kita berharap paling tidak kita dapat membawa pulang sekurang-kurangnya satu piala,” katanya lagi.

Untuk rekod, bagi saingan musim ini, MU akan menggunakan jersi keluaran Al-Ikhsan Sport yang mana harga jersi berkenaan ialah RM99.00 yang boleh didapati di mana-mana outlet Al-Ikhsan seluruh negara.