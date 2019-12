6 finalis bakal berentap rebut gelaran juara GV6

Selamat berjuang...

PENTAS akhir Gegar Vaganza (GV6) minggu hadapan bakal menyaksikan pertarungan sengit antara enam finalis iaitu Naqiu, Hady Mirza, Jatt, Nur Fatima, Sham dan One Nation Emcees.

Pemilihan mereka ke pentas akhir sekali gus menyebabkan dua peserta Wann dan Noorshila Amin tersingkir pada minggu itu.

Bertemakan ‘Road To Final’, Wann mendendangkan dua lagu iaitu Ku Gembira Di Sampingmu dan Dua Insan dipersembahkan bersama Zarul Umbrella.

Manakala Noorshiela pula berpadu suara dengan Ifa Raziah mendendangkan lagu Dialah Di Hati dan Kerna Terpaksa secara solo.

Semua peserta diadili juri profesional iaitu Datuk Ramli MS, Hetty Koes Endang dan Datuk M Nasir.

Format pemarkahan pula masih sama yang mana 100 peratus diadili juri profesional iaitu Datuk Ramli MS dan Hetty Koes Endang.

Sementara itu, pentas akhir nanti menuntut semua peserta membuat persembahan solo dan battle.

Lagu solo adalah Ku Bersuara (Ernie Zakri), Srikandi Cintaku (Bloodshed), Without You (Harry Nilson), Melompat Lebih Tinggi (Shiela On 7), Insan (Yantzen) dan Haruskah Diuji (Farish).

Bagi pusingan battle pula, mereka perlu berentap menerusi lagu Haa Tepok (MeerFly ft MK K-Clique & Kidd Santhe), In The End (Linkin Park) dan Angguk-angguk Geleng-geleng (Ahli Fikir).